Napoli Intrigo Hojlund che potrebbe coinvolgere anche Elmas

Il Napoli ha dovuto in fretta e furia pensare ad un attaccante dopo l’infortunio di Lukaku e la scelta definitiva è caduta su Hojlund

Trattativa lunga e complicata che quando sembrava essere arrivata al termine ha visto l’inserimento a gamba tesa del Lipsia.

Offerta importante quella dei tedeschi che userebbero, anche, una parte della liquidità che arriverebbe dalla cessione di Elmas, che, nel frattempo, potrebbe essere, già, arrivato in città.

Un vero mistero!

In attesa della soluzione dell’intrigo che potrebbe, addirittura, bloccare l’arrivo del macedone, passano le ore e si avvicina la scadenza del tempo massimo.

