Napoli-Juve Stabia 3-0: dal primo gol di Ndombele alle reti di Ambrosino e Zerbin

L’amichevole tra Napoli e Juve Stabia allo stadio Maradona, davanti a circa 35 mila spettatori, termina 3-0 con gol di Ndombele al 57′, di Ambrosino all’83’ e di Zerbin all’ 89′.

Un buon allenamento, in vista di Fiorentina Napoli in programma domenica prossima: la gara, trasmessa in diretta anche dalla pagina FB della SSC Napoli ha fatto registrare sui canali social azzurri 53mila visualizzazioni circa. il Napoli di Luciano Spalletti è sceso in campo con Sirigu in porta; Ostigard e Juan Jesus difensori centrali e i due terzini Zanoli e Olivera; centrocampo a due presieduto da Ndombele ed Elmas e il trio d’attacco Politano, Raspadori e Ounas alle spalle di Simeone (4-2-3-1).

Il mister toscano studia così nuove soluzioni tattiche rispetto al 4-3-3 visto nelle prime due gare vincenti di campionato (con Verona e Monza) e intende dare minutaggio agli ultimi arrivati, mai ancora schierati Ndombele, Simeone e Raspadori (oltre Sirigu) in vista dei numerosi impegni della stagione. Non saranno del match i nuovi beniamini Kim e Kvaratskhelia.

Ritmi tranquilli. Il Napoli palleggia e crea sicuramente qualche azione di qualità ma complici anche gli interventi del portiere avversario Barosi, il risultato non si sblocca. Da segnalare: Raspadori al 16′ in area, dribbla e calcia, palla deviata in angolo; al 18′ Ndombele calcia dal limite, palla fuori di un soffio.

Al 34′ e al 36′ nuove chance per gli stessi Ndombele e Raspadori ma nulla di fatto.

La Juve Stabia dal canto suo ci prova al 39′: occasione favorevole in area piccola, si salva la difesa azzurra murando l’ultimo tiro.

Sull’altro fronte Ounas dalla distanza al 41′ non trova la porta e dopo due minuti per poco gli ospiti non trovano il jolly con Ricci che da 40 metri prova a sorprendere Sirigu che si salva in angolo con un colpo di reni. Nel recupero due lampi di Simeone e Raspadori fanno entusiasmare il pubblico del Maradona. È 0-0 alla fine del primo tempo.

La ripresa si apre per il Napoli con due cambi: Gaetano e Zerbin al posto di Elmas e Politano. Si sblocca il risultato al 57′ grazie a Ndombele che insacca da 30 metri con un destro forte e preciso.

Dopo tre minuti gol annullato alla Juve Stabia: Scaccabarozzi raccoglie un rimpallo e da pochi passi mette alle spalle di Sirigu ma l’arbitro Pascarella fischia il fuorigioco.

Al 63′ per il Napoli Zanoli serve in area Raspadori il cui tiro a botta sicuro viene murato.

Sul fronte avversario dopo 4 minuti traversone di Della Pietra e colpo di testa di Guarracino che impegna Sirigu, bravo a deviare in angolo. Squadre più lunghe negli ultimi 20 minuti si creano varie occasioni da ambo le parti: Ounas fallisce al 71′ e al 72′ da ottima posizione. Disattenzione difensiva di Sirigu al 73′ – il suo passaggio viene intercettato da un avversario al limite dell’area, salva la difesa partenopea. Al 78′ il Napoli fa entrare tutta la panchina: dentro Marfella, Marchisano, Zedadka, D’avino, Iaccarino, Ambrosino, Spavone, Obaretin e Russo. Giovani motivati. All’83’ è Ambrosino a regalare il secondo gol al Napoli: ben servito sulla tre quarti campo, galoppa e arriva a tu per tu con il portiere avversario infilandolo con freddezza. Chiude per il 3-0 azzurro Alessio Zerbin all’89’ con vera perla: un tiro a giro imparabile.

Valeria Grasso

Comments

comments