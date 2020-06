Napoli-Juventus 4-2 dopo i rigori: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella finale di Coppa Italia 2019-20 il Napoli ha affrontato la Juventus allo stadio Olimpico di Roma. Le pagelle di Football Napoli News.

GATTUSO: 9 – Ha preparato la partita puntando su una squadra corta e compatta, con le linee strette ma senza rinunciare però a provare a vincere la partita. Infatti è stato il Napoli a creare quattro palle gol nitide, mentre la Juventus ha tirato solo tre volte verso Meret ma solo dopo aver sfruttato degli errori in disimpegno degli azzurri. Una vittoria meritata arrivata non per caso ma è il frutto di un lavoro svolto da Gattuso con serietà e pazienza, ricompattando il gruppo e restituendogli le convinzioni perse nel disastroso inizio di stagione.

MERET: 9 – Attento sulle uniche tre conclusione della Juventus, nettamente migliorato nel gioco con i piedi e soprattutto il grande merito di aver parato il rigore a Dybala. Considerando le pressioni che aveva prima del fischio d’inizio ha dimostrato di essre non solo un grande portiere ma anche di avere una grande personalità.

DI LORENZO: 7,5 – Alex Sandro, Matuidi, Ronaldo…dalle parti sue non si passa anche se è stato costretto a spingere poco.

MAKSIMOVIC: 9 – Paganini non concede il bis invece Maksimovic sì: dopo la prestazione eccellente con l’Inter il serbo si conferma il calciatore più in forma del Napoli suggellando una prestazione sublime realizzando uno dei rigori.

KOULIBALY: 8 – Macchia una ottima prestazione con un paio di errori in appoggio e con qualche fallo ingenuo, ma ha domato Ronaldo e ha limitato Douglas Costa e Dybala quando si sono presentati dalle sue parti o in raddoppio di marcatura.

MARIO RUI: 7,5 – Gagliardo combattente ha attaccato con giudizio, bravo a contenere sia Dybala che Douglas Costa che si sono alternati sulla sua fascia.

DEMME: 7,5 – Ha avuto qualche difficoltà a fare il faro della squadra attaccato a turno da Dybala e Pjanic. Si fa vedere anche in attacco e rischia di segnare.

CALLEJON: 6 – L’impegno non è mancato la qualità sì. Ma quando si vince una coppa la sufficienza non si nega a nessuno.

FABIÀN: 7 – Fa un lavoro oscuro di raccordo tra i reparti e provando a dettare la manovra al posto del Demme controllato. Gli è mancato un po’ di coraggio quando poteva concludere a rete ma non lo ha fatto.

ZIELINSKI: 6,5 – Si è annullato con Bentancur e anche questo è un merito ma è stato evanescente in fase id attacco.

INSIGNE: 6,5 – Inizio timido con qualche errore di troppo, cresce alla distanza e la sfortuna gli nega il gol con il palo che ha salvato Buffon.

MERTENS: 6,5 – Non era nelle condizioni ottimali e non ha inciso sulla partita.

POLITANO (dal 66′ al posto di Callejon): 6 – Entra bene in partita con personalità e dinamismo.

MILIK (dal 66’ al posto di Mertens): 6 – Sbaglia un gol ma segna il rigore decisivo con estrema freddezza.

ALLAN (dall’80’ al posto di Fabiàn): 6 – Entra con il compito di fare pressing e contenere gli avversari provando anche a inserirsi in attacco.

HYSAJ (dall’ 80’ al posto di Mario Rui): 6 – Corre e si fa sentire sulle caviglie degli avversari.

ELMAS: (dall′87′ al posto di Zielinski): 6 – Pochi minuti e a momenti segnava il gol vittoria ma il palo gli ha negato la gioia.

ARBITRO DOVERI (di Volterra della Sezione di Roma1): 7 – Arbitra con serenità facendosi notare poco, soprattutto tutte le decisioni e le non decisioni le ha prese in maniera equilibrata senza favoritismi. Non ha sbagliato quasi nulla.

