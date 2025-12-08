Napoli-Juventus: Agguato? Sassaiola? No un cretino. Tutta la verità su quanto accaduto.

L’immediata vigilia della partita tra Napoli e Juventus è stata agitata da un cretino e mortificata da una narrazione inaccettabile.

I fatti:

L’autobus della Juventus, arrivato nei pressi dello stadio Maradona, è passato tra la folla per imboccare la rampa che conduce all’impianto.

C’era un notevole dispiegamento di forze dell’ordine e di steward ( per l’occasione).

Diverse bottiglie di plastica (quindi, per fortuna, innocue) sono state lanciate contro il Bus.

All’altezza del bar Monna Lisa

un cretino ha pensato bene di lanciare una bottiglia di vetro, una soltanto di vetro, che ha colpito un punto cruciale lesionando un vetro.

Nessuna sassaiola o agguato organizzato

Questa la cronaca vera dei fatti ricostruita attraverso fonti istituzionali e che racconta una realtà ben diversa da quella riportata da molti e autorevoli media.

Ora, premesso che qualsiasi tentativo di aggressione e/o violenza, sia essa fisica o verbale, vada sempre stigmatizzata e denunciata é, altresì, doveroso ricostruire i fatti in modo corretto.

Non è complicato, se non si è testimoni di un evento basta rivolgersi alle fonti certe confrontandosi con le forze dell’ordine.

Invece si sceglie la strada del sentito dire e che possa creare maggior clamore, l’importante è buttare dentro la notizia, poi si vede.

Sul fronte delle indagini

per tentare di identificare il responsabile, ci sono le immagini della scientifica che andranno sviluppate.

Ma c’erano migliaia di persone Ed il CRETINO, di certo non è un soggetto noto.

