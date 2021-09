Napoli-Juventus, caos per i biglietti: sospesa la vendita. Si aspetta la decisione dell’osservatorio

La vendita dei biglietti di Napoli-Juventus doveva partire alle 12 di oggi ma attualmente è sospesa, e ha creato un po’ di caos.

Il motivo è da ricercare nella decisione dell’Osservatorio che ancora deve arrivare. In particolare, la decisione riguarda se i tifosi ospiti (in questo caso della Juventus) possono assistere alla partita o meno; non appena ci sarà la decisione da parte dell’Osservatorio, la vendita potrà ripartire.

Nel frattempo, di seguito potete vedere due immagini: la prima riguarda il sito ticketone che ha sospeso la vendita dei biglietti; la seconda la lunga fila per aggiudicarsi i suddetti.

