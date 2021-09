Napoli-Juventus si avvicina a grandi passi, tra assenze pesanti ed altrettanti dubbi

Domani alle ore 18 prenderà il via il big match tra Napoli e Juventus, una sfida che vedrà tante assenze pesanti ed altrettanti dubbi.

Le ultime notizie sulle assenze, tra l’altro, riguardano la Juventus. Poco fa, in conferenza stampa, Allegri ha annunciato che Cuadrado è rimasto in Colombia per una gastroenterite ed anche gli altri sudamericani non dovrebbero far parte del match. Ovvero stiamo parlando di Dybala, Bentancur, Alex Sandro e Danilo.

A queste assenze si devono aggiungere quelle di Chiesa, risentimento muscolare, Arthur, Ramsey e del neo-acquisto Kaio Jorge. Questo senza considerare l’addio di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di mercato. Ma neanche il Napoli se la passa tanto bene, tra infortunati, e quindi assenti, ed azzurri in dubbio.

Si comincia con Meret, che dopo lo scontro nella partita contro il Genoa dovrà stare fermo per almeno altre due o tre settimane. Poi tra i vari infortunati di lungo termine ci sono Demme e Ghoulam che molto probabilmente non saranno a disposizione per domani.

A questi si sono aggiunte le ultime defezioni relative a Lobotka e, probabilmente, quella di Zielinski (anche se nell’ultima seduta si è allenato in gruppo). E con un Ospina che sarà in campo dopo un rientro dell’ultimo momento dalla Colombia.

I due club, tra l’altro, devono considerare anche i nazionali europei che sono rientrati da poco. Insomma, Napoli e Juventus arrivano a questo big match con rose ristrette ed i due allenatori, Spalletti e Allegri, dovranno essere bravi a venirne fuori.

