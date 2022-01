Napoli-Juventus, tra i giovani convocati potrebbe toccare a Vergara, Zanoli e Spedalieri

Il Napoli è in piena emergenza tra assenze dovute alla Coppa d’Africa, infortuni ed i tanti positivi al Covid di queste ultime ore.

Per la partita di questa sera sono tanti i giovani convocati e che potrebbero anche entrare in campo nel corso della sfida allo Stadium. Particolare attenzione ci sarà per tre di questi: Vergara, Zanoli e Spedalieri. Di Vergara se n’è già parlato, un giovane centrocampista centrale che può agire come trequartista e che sarà utile data la coperta corta in quella zona.

Coperta corta anche in difesa, in realtà, per il Napoli e qui entrano in gioco Zanoli e Spedalieri. In particolare, Zanoli, terzino, lo si è potuto già osservare nel corso del ritiro estivo degli azzurri mentre Spedalieri, difensore centrale, per ora conta quattro presenze con la Primavera.

Insomma, per questi tre si prospetta un battesimo di fuoco, che sia dall’inizio o a match in corso, in una delle partite più sentite.

