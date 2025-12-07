Napoli-Juventus: vincono gli azzurri con una doppietta di Hojlund e consolidano il primato in classifica (2-1, 8′ e 78′ Hojlund; 59′ Yildiz)

Live-Napoli-Juventus: non è mai stata una partita qualunque! Conte schiera Elmas dal 1′ a centrocampo
90′ + 4′ risultato finale Napoli 2 – Juventus 1. Azzurri di Conte mai domi, con personalità trovano il nuovo vantaggio dopo il pari bianconero.
85′ esce Noa Lang entra Antonio Vergara
78′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Di nuovo lui, Rasmus Hojlund, batte Di Gregorio con un colpo di testa e porta il Napoli sul 2-1
71′ Ammonito Beukema per fallo su Thuram
69′ entra Spinazzola per Olivera.
59′ Pareggia la Juventus: bella azione in velocità, Yildiz batte con un rasoterra angolato Milinkovic Savic
52′ Brutto fallo di Kalulu su Olivera giallo per lui e punizione per il Napoli. McTominay la batte, fuori di pochissimo
48′ prodigiosa discesa di Hojlund, tiro forte, deviato in angolo dal portiere
21:47 inizia il secondo tempo. un cambio nei bianconeri, esce Cabal entra David
45′ + 1′ il Napoli termina in attacco, ha un’ottima opportunità da angolo. Solo il palo nega la gioia del gol a McTominay di testa. Si va a riposo sull’1-0
44′ giropalla Napoli, prova a costruire in attacco
34′ Yildiz pesca Kelly in area di rigore, il tiro alto ma era fuorigioco.
34′ Cartellino giallo per Buongiorno. Fallo su Coinceicao.
31′ contropiede della Juventus, Yildiz per Coinceicao, tiro alto
26 Stacco di testa di Giovanni Di Lorenzo sull’angolo di Noa Lang. Para in angolo Di Gregorio.
8′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Rasmus Hojlund infila un perfetto crosso di Neres in velocità! 1-0
6‘ Cross di Neres sugli sviluppi di calcio d’angolo, testa di McTominay di poco fuori.
5′ Recupero palla di Neres, Cabal mette in angolo.
20:45 inizia il match
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cabal, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, McKennie; Yildiz. All. Spalletti.