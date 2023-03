Napoli, Kim chiede scusa: “Sentivo molta pressione, sono un giocatore rappresentativo di questa nazionale e non l’ho mai data per scontata“

Tramite un post sul suo profilo ufficiale, il giocatore del Napoli Kim Minjae ha voluto chiedere scusa ai suoi compagni e ai tifosi per le sue parole.



Di seguito la traduzione:

Prima di tutto, mi dispiace per i giocatori e i tifosi che sono rimasti sorpresi dalle mie dichiarazioni. Scrivo due righe per spiegare meglio, credo che sono stato frainteso nel parlare delle mie difficoltà durante l’intervista.

Non ho mai dato meno quando giocavo come giocatore della nazione, e non ho mai dato per scontato di essere giocatore della nazionale.

Non avevo mai rifiutato di partecipare alle partite della nazionale per un infortunio, per lunghi tempi di volo, per la stanchezza di tanti impegni. Ho lavorato sodo e ho dato il mio meglio.

Con l’intervista di ieri sono scomparse le 49 partite che ho giocato con la bandiera coreana e sono diventato un giocatore che non conosce il significato della bandiera coreana, mi spiace tanto per questo.

Volevo dire semplicemente che sento molta pressione nella situazione sempre in crescita del ruolo, non sono più un semplice giocatore che si diverte e felice di essere un giocatore della nazionale. Sento maggior peso della responsabilità per la squadra , la delusione quando perdiamo le partite.

Sto ricevendo molto affetto, sono ben consapevole di essere un giocatore fortunato e penso di dover superare tutto velocemente.

Vi prego di essere comprensibili dei miei misfatti, sono successe tante cose nell’arco di poco tempo, mi scuso ancora con i tifosi e i giocatori che sono rimasti delusi per non essere stato prudente e non maturo.

Grazie di tutto.

