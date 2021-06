Napoli, Koulibaly e i dubbi sul futuro: previsto incontro tra ADL e l’agente Ramadani

Il Napoli è al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa ma anche per sfoltire il gruppo da mettere a disposizione del nuovo allenatore, Luciano Spalletti.

Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli vuole risolvere le situazioni ancora in dubbio, come ad esempio quella riguardante Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese non è ancora certo della permanenza a Napoli, e capire se resterà o meno sarà fondamentale per pianificare la prossima stagione. Nei prossimi giorni, probabilmente anche prima della fine degli Europei, è previsto un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani, agente di Koulibaly, che servirà per chiarire la situazione.

