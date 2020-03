Napoli, Koulibaly è recuperato e può giocare contro il Barça

La redazione di Sky Sport aggiorna sulla situazione relativa all’infortunio di Kalidou Koulibaly che arrivano dall’allenamento di oggi.

In particolare, sembra che Koulibaly stia svolgendo l’intera seduta di allenamento e può considerarsi recuperato. Ovviamente il difensore senegalese non è al 100% della condizione fisica; un recupero importante in vista del match contro il Barcellona, tenendo conto che Maksimovic sta ancora soffrendo dei problemi accusati venerdì.

A questo punto Koulibaly si candida ad un posto da titolare per l’importante match al Camp Nou contro il Barcellona.

