Napoli: La buona notizia

C’è sempre una buona notizia anche nelle notti più buie le stelle brillano di più è così anche per il Napoli
Nella catastrofe di Eindhoven spicca il dato relativo à McTominay e sottolineato da Opta
A partire dalla scorsa stagione, Scott McTominay è il centrocampista della Serie A che ha realizzato il maggior numero di gol di testa (cinque) in tutte le competizioni. Ascensore.
Proprio la vena ritrovata di Scott e il possibile rientro di Hojlund sono due dei punti di forza ai quali aggrapparsi per risollevarsi.