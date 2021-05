La SSC Napoli ha pubblicato una curiosa statistica riguardo la squadra, che nelle ultime sette partite ha preso sette legni.

In più, come gà detto, Insigne è quello che ne ha presi di più in questo campionato di Serie A: ben sette, di cui due solo oggi. A seguire il tweet della SSC Napoli:

Il @sscnapoli ha colpito sette legni nelle ultime sette partite di campionato #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 16, 2021

