Napoli, la fascia sinistra si prepara ad essere rinnovata

Uno degli obiettivi del Napoli per questa sessione di calciomercato, a quanto pare, è quello di rinnovare la fascia sinistra della squadra.

Da quando Ghoulam non è più il Ghoulam di un tempo, infatti, la fascia sinistra è sempre stata vista come un punto debole del Napoli. Le voci di queste settimane sui tanti terzini sinistri accostati dal Napoli, infatti, si possono riportare proprio a questo. Così come la notizia di queste ultime ore che vede Mario Rui in uscita, con il Galatasary sulle sue tracce.

I possibili obiettivi del Napoli sono due, con un terzo sullo sfondo. In particolare, i due possibili obiettivi che il Napoli sta trattando sono Mandava e Gudmundsson; proprio nelle ultime ore, l’agente dello svedese ha lasciato intendere che potrebbe esserci anche il club azzurro sul suo assistito.

Il terzo obiettivo sullo sfondo, invece, è quello che il Napoli segue da più tempo: Emerson Palmieri. Qui, però, il discorso è diverso per due motivi: il costo del cartellino e l’ingaggio del giocatore. Semmai Emerson Palmieri diventerà un giocatore azzurro, lo sarà dopo una lunga trattativa. Quel che è certo, comunque, è che si prospetta un vero e proprio rinnovamento per la corsia mancina del Napoli.

