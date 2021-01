Napoli, la finale di Supercoppa sarà seguita in tutto il mondo

Dopo il brillante successo conseguito in campionato ai danni della Fiorentina, il Napoli si giocherà questa sera la Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Come riportato dagli azzurri sul proprio sito ufficiale, gli occhi del mondo intero saranno puntati sulla sfida del Mapei Stadium: “Il mondo mediatico punterà stasera i riflettori sul Mapei Stadium di Reggio Emilia per Juventus-Napoli. La sfida di Supercoppa italiana sarà seguita in scala planetaria. Tutti i 5 Continenti si sono assicurati una copertura televisiva per l’evento.

Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Romania, Portogallo, Olanda, Danimarca, e quelle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Cile, Messico, Uruguay e Venezuela.

Collegati anche Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti, Australia, oltre, tra gli altri, gli Stati africani di Angola, Burundi, Camerun, Costa d’Avorio, Kenia, Guinea, Senegal, Uganda, Zambia e Zimbabwe”.

