Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha commentato, sui social, la bella e importante vittoria ottenuta contro la Fiorentina, allo stadio Maradona.

Il capitano azzurro è stato uno dei protagonisti assoluti, con una doppietta ed un assist per Lozano, e ha espresso, in maniera virtuale, la sua gioia: “Una grande vittoria! Ora al lavoro per la Supercoppa“.

Comments

comments