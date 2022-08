Napoli: la lista (provvisoria) dei calciatori presentata alla Lega di Serie A

Come da regolamento il Napoli entro le 12:00 di ieri, vigilia dell’esordio in campionato contro il Verona, ha presentato al lista dei calciatori utilizzabili in campionato.

La lista è ovviamente provvisoria e lo sarà fino all’1 settembre giorno di chiusura del calciomercato.

Ricordiamo che con la normativa aggiornata sul tetto delle rose, ogni squadra può tesserare un massimo di 25 calciatori nati prima del 1 gennaio 2001.

Di questi calciatori 4 devono essere stati formati nel vivaio del club. Per formato nel vivaio del club si intende un calciatore che tra i 15 e 21 anni è stato tesserato a titolo definitivo dal club di appartenenza anche se durante questo lasso di tempo è stato ceduto in prestito momentaneo ad altri club per 36 mesi o tre stagioni (è questa la novità della normativa aggiornata lo scorso 4 agosto, mentre prima il calciatore doveva essere a disposizone del club).

Altri 4 calciatori devono essere stati formati in un qualunque club italiano. Per formato nel vivaio del club si intende un calciatore che tra i 15 e 21 anni è stato tesserato a titolo definitivo da un qualunque club iscritto alla FIGC per 36 mesi o tre stagioni.

Gli altri 17 sono invece iscrivibili in lista senza alcun vincolo.

Inoltre ogni club può iscrivere un numero illimitato di Under22, ossia calciatori nati a partire dal 1 gennaio 2001.

Questa la lista provvisoria presentata dal Napoli alla Lega (c’è ancora Fabiàn, manca invece il nome di Simeone):

CRESCIUTI NEL VIVAIO:

Marfella Zerbin – –

CRESCIUTI NEI CLUB ITALIANI:

Meret Sirigu Di Lorenzo Politano.

I 17 SENZA VINCOLI:

Rrahmani Kim Ostigard Juan Jesus Mario Rui Olivera Anguissa Elmas Lobotka Demme Fabiàn Zielinski Lozano Osimhen Ounas – –

GLI UNDER 22:

Idasiak Zanoli Costanzo Gaetano Kvaratskhelia.

Comments

comments