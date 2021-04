Napoli, la maglia di Burlon fa il giro del mondo: ne parla anche L’Equipe

Grande accoglienza per la nuova maglia del Napoli, realizzata in collaborazione con lo stilista argentino Marcelo Burlon.

Anche L’Equipe, il principale quotidiano sportivo francese, ha dato grosso risalto alla nuova divisa, che farà il suo esordio in occasione della gara di domenica sera contro l’Inter, allo stadio Maradona: “Il 29 novembre scorso il Napoli ha battuto per 4-0 la Roma, indossando una maglia speciale ispirata a quella dell’Argentina, in omaggio a Diego Maradona. Cinque mesi dopo, il club italiano presenta una nuova tenuta, questa volta in un registro completamente diverso.

Realizzata in collaborazione con lo stilista Marcelo Burlon, la maglia presenta un uccello al collo, il marchio di fabbrica dello stilista argentino. Questo completo, anch’esso con il marchio Kappa, sarà indossato domenica 18 aprile contro l’Inter per la 31esima giornata di Serie A. Questa collaborazione prevede anche indumenti streetwear, palloni da calcio e alcuni accessori come gli zaini”.

Comments

comments