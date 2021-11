Napoli, la maglia speciale per Maradona è già sold-out in meno di tre ore: l’annuncio del club

È stata particolarmente apprezzata dai tifosi la maglia speciale del Napoli, creata per omaggiare la memoria di Diego Armando Maradona.

La maglia, prodotta da EA7 e di cui sono stati realizzati 1926 esemplari, farà oggi il suo esordio nella gara casalinga contro il Verona, ma, pur non avendo ancora debuttato ufficialmente, è già sold-out: in meno di tre ore, infatti, è praticamente andata a ruba, con i sostenitori azzurri che hanno acquistato tutte le maglie disponibili, come annunciato proprio dal Napoli sui suoi canali.

