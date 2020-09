Napoli, la nuova stagione potrebbe partire nel segno di Lozano

Domani alle ore 12:30 allo stadio Tardini il Napoli scende in campo contro il Parma per la prima giornata del campionato di Serie A che apre ufficialmente la nuova stagione.

Domani potrebbe esserci la prima grande chance per il Chucky Lozano. Il calciatore messicano, infatti, potrebbe partire dal primo minuto anche se è ancora vivo il ballottaggio con Politano.

Il Napoli, oltre ad Osimhen, potrebbe ripartire proprio da lui. Quello che fino a un mese fa è stato il calciatore più pagato della storia del club azzurro e che ha vissuto tra le tante difficoltà il suo primo anno in Italia.

Il momento più difficile della sua esperienza napoletana finora è stato probabilmente l’allontanamento dall’allenamento da parte di Gattuso per lo scarso impegno. Da lì il Chucky sembra aver riacquistato le motivazioni giuste e passo dopo passo ha scalato le gerarchie guadagnando più minuti in campionato ed una seconda occasione per la nuova stagione. Gattuso potrebbe aver deciso di premiarlo e farlo partire titolare domani a Parma dopo averlo motivato e aiutato continuamente durante il ritiro di Castel di Sangro.

