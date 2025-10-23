Napoli: La posizione alla terza giornata in Champions.

Alla terza giornata di Champions com’è la classifica del Napoli?
Gli azzurri sarebbero ai Playoff con l’Atalanta, l’Inter agli ottavi, la Juventus eliminata.
Ecco la grafica proposta da Sky Sport
Alla terza giornata di Champions com’è la classifica del Napoli?
Gli azzurri sarebbero ai Playoff con l’Atalanta, l’Inter agli ottavi, la Juventus eliminata.
Ecco la grafica proposta da Sky Sport
Noa Lang ringrazia i tifosi del PSV
Verso Napoli-Inter: più Hojlund meno Thuram
Napoli: La buona notizia
Interventi di ammodernamento funzionale ed energetico dello Stadio Diego Armando Maradona
PSV-Napoli Lo scuorno in faccia”
McTominay: “Dobbiamo lasciarci subito alle spalle la delusione della sconfitta con il PSV e concentrarci su come migliorare per la prossima”
Ziliani su Conte: Unico allenatore che si lamenti per i troppi acquisti fatti dal club
Conte su Lang:”Deve continuare a lavorare. Decido io quando gioca”.
Lang:”Con Conte ho parlato una volta”.
Designati arbitro Var e collaboratori per Napoli-Inter