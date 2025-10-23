Champions League

Napoli: La posizione alla terza giornata in Champions.

Pubblicato il

Alla terza giornata di Champions com’è la classifica del Napoli?

 

Gli azzurri sarebbero ai Playoff con l’Atalanta,  l’Inter agli ottavi, la Juventus eliminata.

Ecco la grafica proposta da Sky Sport

 

