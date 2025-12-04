Napoli: la priorità per gennaio sono un paio di centrocampisti

Sul canale di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul mercato del Napoli, delineando con chiarezza le strategie per gennaio

La priorità assoluta è il centrocampo: Antonio Conte ha richiesto almeno un paio di innesti, esigenza condivisa pienamente da Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Giovanni Manna. L’obiettivo è rafforzare il reparto nevralgico della squadra con profili pronti ma anche futuribili, capaci di dare energia e continuità in una fase decisiva della stagione.

Moretto ha spiegato come il club stia lavorando per svecchiare la rosa, puntando su giocatori giovani e strutturati. Tra le idee circolate negli ultimi giorni torna il nome di Lorenzo Pellegrini: il capitano della Roma ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora discusso il rinnovo, un dettaglio che lo rende una possibile occasione di mercato. Conte lo apprezza da tempo, e già in estate il suo profilo era stato valutato. Il focus principale resta comunque su uno-due centrocampisti da inserire subito, con forza fresca e caratteristiche complementari a quelle già presenti. Il Napoli, spiega Moretto, vuole dare a Conte gli strumenti per alzare il livello tecnico e atletico della squadra in vista della seconda metà di stagione.

