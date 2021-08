È arrivata oggi la tanto attesa ufficialità di Andrè Frank Zambo Anguissa, ultimo acquisto della sessione di mercato estiva del Napoli.

Bisognerà attendere ancora un po’ però per vedere il nuovo centrocampista azzurro allenarsi per la prima volta a Castel Volturno. Anguissa, infatti, è impegnato con il Camerun per le gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 in programma il 3 settembre con la Costa d’Avorio e il 6 settembre con il Malawi.

Comments

comments