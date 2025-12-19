Napoli: La protesta delle curve contro i divieti di trasferta

Le curve napoletane con un comunicato congiunto protestano contro il reiterato divieto di trasferta
Napoli: Il club denuncia il comportamento di Allegri!
Le pagelle di Napoli-Milan: Rasmus d’Arabia
Antonio Conte: “Oggi molto bene come squadra!!”
Rasmus Hojlund: “Felice personalmente e per il gruppo”
Supercoppa: gli azzurri superano il Milan con merito e vanno in finale (2-0, 39′ Neres, 64′ Hojlund)
Supercoppa italiana: Napoli-Milan le formazioni
Amnesty International contro la Supercoppa italiana in Arabia Saudita
Supercoppa la probabile formazione del Napoli.
Napoli-Milan Allegri tiene fuori un big
Trionfo di solidarietà per i 20 anni della Fondazione Cannavaro Ferrara: 500 cuori al Teatro Mediterraneo per i neonati della Federico II