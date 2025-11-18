Napoli: La reazione dei tifosi alla crisi.

Storditi, confusi e anche arrabbiati ma, soprattutto, sommersi da troppe chiacchiere, i tifosi del Napoli aspettano.

Aspettano il campo che è l’unica cosa che conta ma sono ancora shockati dal post terzo scudetto e l’ansia c’è.

La prima reazione concreta è che non si sono precipitati all’acquisto dei biglietti per i prossimi match e ci sono ancora posti disponibili per le prossime due partite, fatta eccezione per le curve superiori che non fanno mai mancare il supporto,

Eppure, Atalanta e Qarabag

sono due curve fondamentali nel percorso stagionale e da come la squadra ne uscirà si capirà tanto.

C’è bisogno di tutti e c’è ancora tempo per riempire il Maradona.

