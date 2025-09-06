Napoli: La rivincita dei “Rossi malupini” MC1R

Rutilismo.

Così si definisce scientificamente il colore di capelli rosso.

È una mutazione del gene MC1R.



MC: sembra scritto nel destino…

Comunque, la mutazione recessiva di questo gene può determinare capelli rossi e lentiggini.

È rara, e riguarda circa il 2% della popolazione mondiale, concentrandosi nei paesi nordici, in particolare in Gran Bretagna.

Questo lo sappiamo e sappiamo, anche, che dalle nostre parti i ‘rossi’ sono pochi.

Nella Bibbia re Davide era descritto con i capelli rossi.

Nell’Egitto dei faraoni erano considerati discendenti di Seth dio del disordine e della violenza.

Nell’antica Roma erano apprezzati, perché quel colore vivace veniva considerato segno di forza.

Nel medio evo, guardati con sospetto, perché simbolo di stregoneria.

Nel rinascimento divennero di moda, celebrati, soprattutto, nelle donne da Tiziano e Botticelli.

Giovanni Verga ci scrisse un racconto: Rosso Malpelo, il cui protagonista veniva discriminato per via dei capelli.

Ai nostri giorni e dalle nostre parti non ci sono discriminazioni

ma curiosità si.

I capelli rossi sono per pochi e come tutte le cose rare attirano attenzione e qualche problema ai ‘proprietari’ lo portano.

Carnagione bianchissima e rischio di scottature sotto il solleone delle nuove, torride, estati napoletane.

Poi è arrivato lui.

Scott, Scott McTominay un po’ inglese, un po’ scozzese e molto campione.

Ha regalato il quarto scudetto al Napoli e tanto orgoglio ai rossi di pelo.

Oggi, quando incroci lo sguardo dei ragazzini rossi vedi la fierezza nei loro occhi:

“Che bei capelli somigli a Scott!”

Ti restituiscono un sorriso annoiato, tradotto:

“Lo so, me lo dicono tutti”

Non serve interpretare,

la soddisfazione e il vanto fanno brillare, pure, le lentiggini e anche la protezione 50 imposta dalle mamme napoletane diventa più sopportabile.

“Chissà se anche Mcfratm la usa, però potevate chiamarmi Scott…”

