Napoli, la Samp ci prova per Llorente: l’attaccante tentenna e sogna la Spagna

L’avventura di Fernando Llorente al Napoli sembra ormai giunta al capolinea e già in estate il centravanti basco è stato vicino alla cessione.

L’ex Bilbao è finito ai margini della rosa e non viene praticamente mai impiegato da Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, la Sampdoria sarebbe pronta a rifarsi sotto per il calciatore, dopo aver già provato, senza successo, a portarlo in Liguria durante la scorsa sessione di mercato. Tuttavia, Llorente vorrebbe un contratto di 18 mesi e, a quanto pare, sarebbe titubante sulla destinazione, in quanto preferirebbe un ritorno in Spagna.

Comments

comments