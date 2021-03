Napoli, la situazione diffidati in vista della settimana più delicata del campionato

Dopo la vittoria ottenuta contro il Bologna il Napoli si appresta ad affrontare la settimana più delicata del campionato fino ad ora.

A partire da domenica, infatti, gli azzurri affronteranno nell’arco di sette giorni, e sempre in trasferta, Milan, Juventus e Roma.

Per poter affrontare questo mini ciclo di partite al meglio, Gattuso dovrà contare sulla disponibilità di tutta la rosa. In attesa del recupero degli ultimi calciatori infortunati, è fondamentale non perdere nessun calciatore diffidato che potrebbe saltare le gare con Juventus e Roma.

Questa la situazione diffidati in casa Napoli:

Calciatori Diffidati: Di Lorenzo, Mario Rui, Demme, Lozano.

Calciatori a rischio diffida: Koulibaly, Bakayoko.

