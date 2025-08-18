Napoli

Napoli: La squadra si è ritrovata a Castelvolturno per una doppia seduta in vista del Sassuolo.

Il Napoli si è ritrovato a Castelvolturno, dopo i tre giorni di stop concessi dal mister al termine della pre season 

Doppia seduta in programma per la squadra che sabato affronterà il Sassuolo

e presumibilmente ci saranno anche aggiornamenti sulle condizioni di Lukaku.

