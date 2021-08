Napoli, l’annuncio di Grassani: “Domani il ricorso per Osimhen. 22 pagine di dossier e un precedente”

Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a calciomercato.com, a proposito del ricorso contro la squalifica di Victor Osimhen.

“Domani depositeremo ufficialmente il ricorso. Sono 22 pagine di dossier che comprendono anche i video delle immagini, i singoli frame ripresi da diverse angolazioni e non solo di questo episodio. Fra queste c’è anche il famoso caso di Immobile in Lazio-Inter e la manata a Vidal. Venne squalificato per solo una giornata più una corposa multa. Fiducia? Se abbiamo presentato il ricorso è perché crediamo possa andare in porto. In questi casi però può succedere di tutto. È una partita da tripla, può finire 1-0, 1-1 o 0-1, ma siamo fiduciosi”.

Comments

comments