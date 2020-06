Napoli, l’annuncio di Mertens: “La storia continua, darò tutto fino all’ultimo giorno”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha annunciato, tramite le sue pagine social, il suo rinnovo di contratto con il club azzurro.

Il folletto belga, infatti, ha firmato un prolungamento fino al 2022 e ha voluto celebrarlo con un video contenente le immagini più belle della sua esperienza partenopea. Mertens, in veste di narratore, ha raccontato le sue emozioni, annunciando che la sua storia d’amore con il Napoli continuerà: “Napoli, ancora non ci credo. Mi hai coccolato dal giorno in cui sono arrivato, mi hai mostrato alcune fantastiche parti di te, mi hai permesso di conoscere persone straordinarie. Per me e la mia famiglia sei diventata subito “casa”. L’unico modo per ripagare tanto amore era indossare la maglia azzurra e fare gol. Tanti gol. Una valanga di gol.

Mi dispiace per le persone che non amano Napoli, perché non l’hanno vista come l’ho vista io. Chi invece la ama sa che questo amore è eterno. Darò il massimo fino all’ultimissimo giorno per rimanere nella storia di questo club e di questa città, come miglior goleador di tutti i tempi. Chi l’avrebbe mai detto quando ho firmato con il Napoli. Ma non è finita qui, la nostra storia continua”.

