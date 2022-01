Napoli, l’ASL non interviene e la gara con la Juventus si gioca regolarmente: oggi la partenza per Torino

Nelle ultime ore vi erano numerosi dubbi sul regolare svolgimento della gara tra Juventus e Napoli, in programma alle 20:45 di domani.

A preoccupare erano i numerosi casi di positività al Covid riscontrati, in particolare tra i calciatori azzurri, ai quali, nelle ultime 24 ore, si sono aggiunte quelle di Luciano Spalletti e di Alex Meret. Era atteso per oggi un intervento da parte dell’ASL Napoli 1, che tuttavia ha scelto di non intervenire. Il match si disputerà regolarmente e nel pomeriggio odierno, precisamente alle 16, la squadra azzurra partirà, in aereo, alla volta di Torino.

