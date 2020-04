Alessandra Clemente, assessore alle Politiche Giovanili del comune di Napoli, ha pubblicato su Facebook un breve aggiornamento sull’emergenza Coronavirus.

“A Napoli terzo giorno senza decessi, oggi 3 casi e 40 guariti. Buona domenica, a casa, a tutti noi. A chi è a lavoro per tutti noi: GRAZIE GRAZIE GRAZIE”. Queste le parole dell’assessore, che non dimentica tutti coloro che sono al lavoro quotidianamente per arginare il virus.

