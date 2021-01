Napoli, l’Atletico ha scelto Dembelè per il post-Diego Costa: sfuma Milik?

Il Napoli non ha ancora trovato un acquirente per Arkadiusz Milik e le possibilità di perderlo a parametro zero si fanno sempre più concrete.

L’Atletico Madrid sembrava essere la squadra maggiormente accreditata all’acquisto dell’attaccante polacco, dopo la risoluzione contrattuale con Diego Costa, ma sembra aver cambiato i suoi piani: secondo quanto riferito da L’Equipe, i Colchoneros avrebbero presentato un’offerta al Lione per il prestito di Moussa Dembelè. Dal canto loro, i transalpini vorrebbero prima cautelarsi con un nuovo attaccante (in pole c’è Slimani), ma la trattativa sembrerebbe ben avviata.

Comments

comments