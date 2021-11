Napoli-Lazio 4-0: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 14esima giornata di Serie A il Napoli ha affrontato al Maradona la Lazio. Le pagelle di 100×100 Napoli.

SPALLETTI: 8 – Ha ritrovato il suo Napoli, perfetto nell’approccio alla gara, brillante, sicuro di se, convinto dei propri mezzi ma soprattutto che gioca a massimo due tocchi facendo impazzire gli avversari. C’era sempre un uomo libero pronto a ricevere la palla e squadra concentrata fino alla fine anche sul-: questi due aspetti le perle della serata.

OSPINA: 7 – Salvato una volta dai pali ma con una parata fenomenale mantiene la porta inviolata, poi tanta sicurezza ai compagni nelle uscite e nel giro palla.

DI LORENZO: 7,5 – Stantuffo instancabile a tutta fascia annullando prima Pedro poi Zaccagni e si prende anche la libertà di fare l’assist del quarto gol.

RRAHMANI: 7,5 – Si preoccupa soprattutto di guardare a vista Immobile e compie la missione in maniera impeccabile, utile anche nel giro palla.

KOULIBALY: 7,5 – Pronto alla seconda battuta su Immobile aiuta anche gli esterni nel fermare le ali avversarie, interventi in tackle con grande personalità e tanta precisione nel giro palla e nei lanci lunghi.

MARIO RUI: 7,5 – Ferma prima Felipe Anderson, poi Pedro e poi Moro ma spinge anche sulla fascia partecipando con qualità alla manovra.

FABIAN: 8 – La sua qualità e serenità sono fondamentali per la fluidità della manovra della squadra, segna un gol da campione.

LOBOTKA: 7,5 – Forse la migliore prestazione da quando è a Napoli per personalità, serenità e riferimento dato ai compagni, bravo anche nell’interdizione.

ZIELINSKI: 7,5 – La crescita continua anche per una migliore condizione fisica, presente nello sviluppo della manovra più partecipe in fase di non possesso e poi ha il merito di averci creduto nell’azione del primo gol realizzato proprio da lui.

LOZANO: 7,5 – Punta l’uomo quando è servito, ha ripiegato in fase difensiva quando è servito, ha giocato a due tocchi quando è servito e poi…ha servito l’assist a Mertens per il 3-0.

MERTENS: 8 – Offre una diversa variante di gioco alla squadra fatta più di giocate di fino, di giocate nello stretto senza dare riferimento alla difesa avversaria, due gol da cineteca.

INSIGNE: 7,5 – E’ tornato il calciatore che porta qualità su tutta la fascia in entrambe le fasi, gli è mancato il gol ma continuando così arriverà…e anche molto presto.

ELMAS (dal 64′ al posto di Lozano): 6 – Entra bene in partita coprendo in maniera diligente il ruolo di esterno destro di centrocampo.

PETAGNA (dal 64′ al posto di Mertens): 6 – Entra per tenere palla e far salire la squadra, compito svolto con efficacia.

DEMME (dal 73’ al posto di Zielinski): 6 – Entra per dare più copertura al centrocampo, subito determinato.

GHOULAM (dall’86’ al posto di Mario Rui): S.V. – Pochi minuti in campo giusto per partecipare alla festa, se lo merita.

MALCUIT (dall’86′ al posto di Fabiàn): S.V. – Come Ghoulam pochi minuti giusto per collezionare un’altra presenza in azzurro.

ARBITRO ORSATO (di Schio): 6 – Ha gestito bene la gara in tutte le decisioni ma perde un voto per l’eccessiva severità nel mostrare il giallo agli azzurri e non mostrarlo invece ad alcuni laziali, ma direzione di gara positiva.

