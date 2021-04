Napoli-Lazio 5-2, le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 32esima giornata del campionato di Serie A il Napoli ha affrontato la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 7,5 – Approccio fantastico alla gara aiutato anche dall’uno due iniziale. Partita preparata bene impostata con il giro palla ragionato a massimo due tocchi per puntare a micidiali verticalizzazioni per prendere d’infilata la difesa alta della Lazio. La squadra ha mostrato anche un’eccellente tenuta atletica. Indovinati anche i cambi.

MERET: 6 – Un voto in più per la vittoria ed evita così l’insufficienza dopo una prestazione con troppe incertezze che hanno tolto anche serenità alla difesa, mai un’uscita sui cross.

DI LORENZO: 7 – Preciso in fase difensiva, puntuale e presente in appoggio alla manovra.

MANOLAS: 7 – Grinta e rabbia da derby, qualche incertezza nel finale quando la botta da rosso presa da Immobile lo ha condizionato nella mobilità.

KOULIBALY: 7 – Insuperabile in fase difensiva e si fa vedere con costanza nel giro palla.

HYSAJ: 7,5 – Una delle prestazioni più belle da quando è al Napoli, combatte in difesa, corre sulla fascia e sigilla la partita con un assist.

FABIAN: 7,5 – Giocate semplice ma efficaci fatte con qualità, incredibile poi per come le fa in serenità, rifermento per i compagni.

BAKAYOKO: 7 – Cala un po’ nel finale dopo una prestazione che lo ha visto recuperare tanti palloni e dare velocità alla manovra con giocate di prima.

POLITANO: 8 – Un gol alla Politano, spina nel fianco della difesa laziale e un contributo determinante in fase difensiva.

ZIELINSKI: 6 – Primo tempo in ombra poi un inizio secondo tempo da grande giocatore fino all’errore che ha portato al primo gol laziale che lo ha abbattutto moralmente.

INSIGNE: 8 – Trascina la squadra nelle ripartenza, gestisce la palla con giocate di qualità, aiuta in fase di non possesso e segna una doppietta.

MERTENS: 7 – Prestazione di sacrificio e impegno non sempre condita dalla giusta lucidità ma segna un gol da…Super League.

OSIMHEN (dal 71′ al posto di Mertens): 6 – Entra subito in partita con voglia di fare infatti segna il gol della definitiva tranquillità.

LOZANO (dal 71′ al posto di Politano): 6 – Entra in campo concentrato dando il solito contributo sulla fascia, suo l’assist a Osimhen.

RRHAMANI (dal 71’ al posto di Manolas): 6 – Concentrato da subito si fa apprezzare per una chiusura importante su un tiro a botta sicura di un laziale.

ELMAS (dall’82’ al posto di Zielinski): S.V. – Pochi minuti per spezzare il ritmo della gara ma lui li sfrutta per tenere un po’ palla e cercare di attaccare la porta avversaria.

LOBOTKA (dall’89’ al posto di Bakayoko): S.V. – Pochi minuti per spezzare il ritmo della gara.

ARBITRO DI BELLO (di Brindisi): 5 – Distribuisce troppi cartellini gialli ingiustificati e non li da quando meritati, non vede il rigore su Manolas e non espelle Immobile per il fallo su Manolas.

