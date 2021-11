Napoli-Lazio registrerà sicuramente il record stagionale di presenze allo Stadio Diego Armando Maradona.

Proprio in onore di Diego, prima della gara ci sarà una cerimonia. Il pubblico non sta nella pelle, poche centinaia di biglietti rimasti ancora in vendita.

Si tratta del settore dei Distinti inferiori e di qualche Tribuna. Ma il Maradona è pronto a ruggire in una serata fondamentale per la squadra di Spalletti.

