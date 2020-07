Napoli-Lazio si gioca sabato 1 agosto: il programma dell’ultima giornata

La Lega Serie A ha comunicato date e orari per l’ultima giornata di campionato: Napoli-Lazio si giocherà il 1 agosto. Il comunicato ufficiale.

Ecco il comunicato ufficiale:

Si comunica che la 19^ giornata di ritorno si disputerà domenica 2 agosto 2020, con inizio alle ore 20.45 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, in conformità alle previsioni regolamentari interne, le 10 gare potranno essere disputate in blocchi differenti, nel caso in cui non si renda necessaria la contestualità di tutte le gare, secondo i seguenti orari:

– anticipi al sabato con inizio alle ore 18 e 20.45.

– anticipo della domenica con inizio alle ore 18″.

Comments

comments