Napoli, le amichevoli non sono a rischio: la squadra non vede ADL da venerdì

La positività al Coronavirus del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva messo in dubbio il regolare svolgimento delle prossime amichevoli contro Pescara e Sporting Lisbona.

Tuttavia, l’emittente satellitare Sky Sport ha fatto chiarezza: oggi, la squadra è stata sottoposta al tampone, una procedura ormai di routine, visto che di norma ne vengono effettuati tre a settimana. Nulla di ricollegabile, dunque, alle condizioni del patron azzurro, che non vede la squadra da venerdì, quando era ancora in corso il ritiro estivo a Castel di Sangro. Restano confermate le amichevoli, in programma rispettivamente domani (Pescara) e domenica (Sporting).

