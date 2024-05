Napoli: Le condizioni degli infortunati e nuove defezioni.



Il club ha comunicato il consueto report post allenamento

Raspadori ha svolto terapie a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nell’allenamento di ieri. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Juan Jesus e Politano si sono allenati in gruppo. Per Gollini lavoro personalizzato in campo. Dendoncker ha accusato un risentimento muscolare nel corso della rifinitura. Terapie per Zielinski.

Come anticipato anche Raspadori sarà out per Udine

