Napoli: Le condizioni di Hojlund e McTominay

Vigilia di Champions con il Napoli che subito dopo l’allenamento volerà in Olanda

verso il recuperò McTominay su Hojlund si faranno altre valutazioni in queste ore

