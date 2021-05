Napoli: le due strade che portano alla Champions

Tra le diverse casistiche che potrebbero determinare la classifica finale per l’assegnazione degli ultimi tre posti utili per giocare la prossima Champions League, due sembrano ingolosire in modo particolare il Napoli.

Corsa sulla Juventus. Dopo la vittoria del Napoli sullo Spezia e la sconfitta della Juventus con il Milan, gli azzurri precedono in classifica proprio i bianconeri. Quindi se il Napoli dovese vincere le ultime tre partite di campionato, al di là di ciò che faranno Atalanta e Milan, finirebbe di sicuro davanti alla Juventus. Corsa su Milan e Atalanta. In questo caso se Napoli, Milan e Atalanta dovessero arrivare con il distacco attuale in classifica (Atalanta e Milan avanti 2 punti al Napoli) prima dell’ultima giornata , lo scontro diretto Atalanta-Milan metterebbe gli azzurri in posizione di vantaggio sulle due rivali.

Infatti il Napoli, al di là del cammino della Juventus, vincendo con il Verona al Maradona:

finirebbe davanti al Milan in caso di vittoria dell’Atalanta;

finirebbe davanti all’Atalanta in caso di vittoria del Milan;

invece in caso di parità tra Atalanta e Milan con tutte e tre le squadre a pari punti, il Napoli entrerebbe in Champions insieme all’Atalanta grazie alla migliore classifica avulsa che uscirebbe fuori dagli scontri diretti tra le tre squadre:

ATALANTA: 7 (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta);

NAPOLI: 6 (2 vittorie e 2 sconfitte)

MILAN:4 (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Comments

comments