Calciatori del Napoli

Napoli: Le Nazionali danno le Nazionali tolgono

La prima sosta per gli impegni delle Nazionali è a metà percorso e, per ora il bilancio prevede

un infortunato( Rrahmani)  e tre giocatori felici e soddisfatti per aver lasciato il segno con la rappresentativa del proprio paese

Politano, De Bruyne e Hojlund.

 

