Napoli, le nuove disposizioni per rilanciare le attività economiche, sociali e culturali

Con un post sul suo profilo facebook ufficiale, il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha reso noti i nuovi provvedimenti per la ripresa della città.

Illustro sinteticamente alcuni importanti provvedimenti adottati ieri dall’amministrazione comunale, altri ne seguiranno nei prossimi giorni, per rafforzare la prevenzione sanitaria e rilanciare attività sociali, culturali ed economiche.

1) Concessione – immediata e a burocrazia zero – di maggiore occupazione di suolo pubblico gratuito per le attività commerciali.

2) Utilizzazione di spazi ulteriori – fino ad ora non utilizzati – per le attività commerciali (giardini, aree abbandonate, spazi all’aperto, ecc.).

3) Pedonalizzazione di aree della città – iniziando con alcune – per consentire, da un lato, di camminare ed intrattenersi con minore rischio di assembramento, dall’altro lato, alle attività commerciali di avere spazi esterni di cui prima non potevano godere.

4) Possibilità di contrarre matrimoni ed unioni civili nei luoghi desiderati dagli sposi, anche sul mare. In tal modo è consentito anche, all’aperto, di rimettere in moto il mondo del wedding ad oggi fermo.

5) Modalità di fruizione per i prossimi giorni delle spiagge pubbliche napoletane che non chiudiamo a differenza di altre città.

6) Apertura dei siti museali e delle aree di interesse monumentale.

7) Ordinato l’apertura di luoghi strategici della nostra città, altri ne seguiranno, per consentire alle persone di avere più luoghi in cui andare e quindi non concentrarsi solo su alcuni: dal Bosco di Capodimonte all’Ippodromo di Agnano, dalla Floridiana all’ex Area Nato.

8)Consentito nei parchi di circolare con biciclette, pattini e monopattini, di poter somministrare e consumare cibi e bevande (con obbligo, sanzionato con multa di 100 €, di mantenere pulito).

9) Ripristinare gli orari di chiusura degli esercizi commerciali in vigore fino a prima del lockdown, con possibilità di apertura no stop nei luoghi in cui non vi siano abitazioni.

