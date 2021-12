Napoli, le prime immagini dal backstage del calendario 2022

La SSC Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha riportato che sono in corso i preparativi per il calendario ufficiale del 2022.

Questa la nota ufficiale:

“Le prime immagini del Calendario SSC Napoli 2022 arrivano direttamente dal backstage. L’unico ed inimitabile calendario, che ritrae i calciatori azzurri, è giunto alla XV edizione. Ogni anno un nuovo progetto creativo è fotografato e diretto dagli obiettivi del team di Santangelo Studios.

Sostengono l’iniziativa, in qualità di sponsor, aziende di rilievo nazionale ed internazionale operanti in diversi settori merceologici: Acqua Lete, MSC Crociere, Gruppo Navarra, DOOA, Très Bon, Salumi Villani, Decò, IDIR, Crispo, Caffè Toraldo, Gruppo Di Palo, Linea Azzurra, Live978, Euronics Tufano, Prezioso Casa. In collaborazione con il Corriere dello Sport-Stadio.”

Per le immagini in anteprima dal backstage, si può consultare il seguente LINK.

