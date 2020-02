Napoli, Leandrinho ai saluti: va al Red Bull Bragantino

Sembra essere ai titoli di coda l’avventura con il Napoli di Leandrinho, giovane centrocampista brasiliano pronto a vivere una nuova tappa della sua carriera.

Il ragazzo era rimasto in azzurro in questa prima parte di stagione, ma non ha mai trovato spazio, ed ora ha finalmente trovato una nuova destinazione: il Red Bull Bragantino, squadra prima in classifica nella seconda serie brasiliana. Leandrinho si sta già allenando con il club carioca e, secondo quanto riferito da Niccolò Schira, della Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto.

