Napoli-Lecce biglietti in vendita da mercoledì 15 maggio.



SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 del 15 Maggio 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Lecce, sfida valida per la 38° Giornata di Serie A.



Data e orari dovranno essere confermati nei prossimi giorni.

La vendita dei biglietti per la gara avverrà esclusivamente Online e si articola in due fasi:

la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card;

la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti.

Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente on line al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

La SSC Napoli inoltre informa i propri tifosi che in occasione della partita Napoli vs Lecce,

l’anello inferiore della Curva B non sarà disponibile in quanto soggetto a lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Napoli.

Di conseguenza, non sarà possibile acquistare biglietti in questo settore, mentre a tutti i sottoscrittori di abbonamento nel settore in oggetto verrà assegnato un posto equipollente in Curva A anello inferiore.

Entro le ore 17:00 di mercoledì 22 Maggio, ogni abbonato di curva B inferiore riceverà dall’indirizzo noreply@ticketone.it all’ indirizzo e-mail indicato in fase di sottoscrizione della fidelity card il nuovo segnaposto

che dovrà esibire al momento dell’accesso all’impianto attraverso i gate 21-23-24 della curva A anello inferiore, unitamente alla fidelity card sulla quale è caricato l’abbonamento e al documento d’identità.

In caso di mancata ricezione del segnaposto, tutti i tifosi potranno scrivere a ticketone@integrapp.it

Qui tutte le info sui prezzi

https://sscnapoli.it/biglietti-napoli-lecce-info-e-modalita-di-vendita-per-lultima-giornata-di-campionato

