Napoli-Lecce, Spalletti non convince con le scelte iniziali. I voti

Mister Spalletti non ha convinto con le sue scelte per la partita contro il Lecce di ieri sera e ciò si riflette sui suoi voti in pagella.

La Gazzetta dello Sport gli dà un 5,5 con il seguente giudizio: “troppi cambi mettono la partita in salita. Quando ci rimedia in modo intelligente, trova un Lecce solido. Occasione persa“.

Stesso voto per Spalletti dal Corriere dello Sport che motiva così: “costruisce un Napoli che fa fatica e all’intervallo lo cambia, inserendo Lobotka e Zielinski. La squadra si ritrova e cresce ma non è nottata“.

Infine, il Mattino dà mezzo punto in meno all’allenatore e scrive così: “Le scelte iniziali non convincono. Le sue scelte coraggiose dell’inizio non lo premiano, troppi cambi e troppi fuori forma. Si

aggrappa alla tradizione con Lobotka e le cose vanno meglio Le prova tutte ma non rompe il catenaccio leccese.”

Comments

comments