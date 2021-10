Napoli-Legia Varsavia: la magia di Higuain, la Manita del San Paolo e il mattatore Mertens

Giovedì sera alle ore 21 il Napoli sarà impegnato contro il Legia Varsavia in una gara valida per la terza giornata del Gruppo C di Europa League.

La partita in programma fra due giorni sarà il terzo scontro tra le due squadre che si sono già affrontate, sempre ai gironi di Europa League, nella stagione 2015-2016.

La sfida con il Legia rimanda sicuramente allo splendido gol segnato da Higuain in Polonia nella gara d’andata di quel girone e che spesso viene celebrato sui social dalla UEFA stessa.

Nella gara di ritorno è sempre stato il Napoli a vincere ma in quel caso con un perentorio 5-2 che ha permesso agli azzurri di chiudere il girone a punteggio pieno.

Se c’è un legame tra la sfida di sei anni fa e quella di questa stagione esso ha il nome di Dries Mertens. Il calciatore belga, infatti, è andato a segno in entrambe le partite segnando un gol a Varsavia e due reti a Napoli.

