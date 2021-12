Napoli-Leicester 3-2: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella sesta giornata dei gironi eliminatori di Europa League il Napoli ha affrontato gli inglesi del Leicester. Le pagelle di 100×1000 Napoli.

SPALLETTI: 7 – Ha messo in campo la miglior formazione possibile con quel che gli resta a disposizione della rosa. Eppure la squadra ha dimostrato di avere una sua identità ben definita sviluppando il suo gioco con una bella mentalità offensiva alternando in fase di non possesso il 4-2-3-1, 4-1-4-1 e 4-3-3 fino al finale 5-4-1. Solo due cose dovrebbe ancora rivedere Spalletti: una maggiore attenzione e determinazione in fase difensiva e il calo nei minuti finali già evidenziato nelle ultime uscite.

MERET: 7 – Incolpevole sui gol sullo 0-0 compie una parata determinante ai fini della vittoria finale, qualche incertezza in qualche uscita ma prestazione di ottimo livello.

DI LORENZO: 6,5 – Giocata gara con la necessaria prudenza e soffrendo il giusto un avversario insidioso come Barnes, perde un mezzo voto per quello strano disimpegno che non ha portato peggiori conseguenze grazie al palo colpito dal Leicester.

RRAHMANI: 7 – Sempre lucido e con la giusta determinazione, Vardy non si è proprio visto.

JUAN JESUS: 7 – Di fisico, di esperienza, di determinazione ma comunque non sbaglia un intervento e si batte senza paura.

MARIO RUI: 7,5 – Prestazione di alto spessore in entrambe le fasi, è mancato un pizzichino di lucidità nella giocata finale.

DEMME: 6,5 – Inizio sottotono ma cresce alla distanza tornando il recupera palloni e l’uomo d’ordine ammirato lo scorso anno.

ZIELINSKI: 7,5 – Una prestazione così non si vedeva da tempo, gli è mancato solo il gol ma ha fatto il regista, il rifinitore, l’interdittore ed esibendosi nei cambi di direzione e nelle accelerazioni che sono il suo marchio di fabbrica.

LOZANO: 6 – Non una prestazione indimenticabile, soffre in fase offensiva la necessità di aiutare la squadra in fase di non possesso.

OUNAS: 7 – Un gol e tante belle giocate che hanno messo in difficoltà l’intera difesa avversaria ma perde un mezzo voto per essere troppo ‘innamorato’ del pallone anche quando andrebbe smistato con più rapidità.

ELMAS: 7 – Una doppietta importante per l’esito della qualificazione ma per il resto una prestazione confusa e discontinua.

PETAGNA: 7 – Lotta come un leone e fa reparto da solo, prezioso nel finale nel far risalire la squadra e nel guadagnarsi qualche punizione.

MALCUIT (dal 44′ al posto di Lozano): 6 – Gioca da esterno alto e o fa con efficacia in entrambe le fasi. Prezioso nel finale quando la difesa si è dovuta schierare a 5 e decisivo per il gol della vittoria.

MERTNS (dal 63′ al posto di Ounas): 6 – Entra per guidare la squadra nel momento decisivo della gara- Si vede poco nelle giocate ma si fa sentire quando è stato necessario stringere i denti.

MANOLAS (dal 78′ al posto di Demma): 6 – Si rivede in campo e già questo è un segnale positivo, poi la solita grinta.

ARBITRO LAHOZ (Spagna): 6,5 – Dirige la gara con serenità ma con la giusta personalità anche se la partita non ha presentato particolari criticità.

Comments

comments